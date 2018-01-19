Японец планирует запустить производство плавающих электромобилей
Цунами, которое принесло много бед японцам в 2011 году, сподвигло бывшего работника автогиганта Toyota основать свою компанию по производству плавающих электромобилей. Хидео Цурумаки успешно привлекает инвестиции и готовится к серийному производству.
Цурумаки был свидетелем трагических событий 2011 года и сожалеет, что тогда у японцев не было плавающих автомобилей, которые спасли бы им жизни. В 2013 году японец построил функционирующий прототип, который способен держаться на плаву и двигаться при больших потоках воды.
В 2012 году Японец основал свою компанию Fomm, взял в аренду производственную площадку недалеко от Банкока и рассчитывает на производство 10 000 авто в год. Он разработал колеса, способные втягивать воду, они помогут двигаться машине даже при сильных течениях.
Хидео Цурумаки привлек партнеров из Yamada, Denki, Funai Electronics и Trinex Assets, что поможет приблизить сроки серийного производства. На одном заряде машина его проекта способна проехать 160 км. Японец хочет, чтобы его автомобиль был доступен как можно большему числу покупателей, поэтому планирует продавать его за 5 тыс. долларов.
Цурумаки был свидетелем трагических событий 2011 года и сожалеет, что тогда у японцев не было плавающих автомобилей, которые спасли бы им жизни. В 2013 году японец построил функционирующий прототип, который способен держаться на плаву и двигаться при больших потоках воды.
В 2012 году Японец основал свою компанию Fomm, взял в аренду производственную площадку недалеко от Банкока и рассчитывает на производство 10 000 авто в год. Он разработал колеса, способные втягивать воду, они помогут двигаться машине даже при сильных течениях.
Хидео Цурумаки привлек партнеров из Yamada, Denki, Funai Electronics и Trinex Assets, что поможет приблизить сроки серийного производства. На одном заряде машина его проекта способна проехать 160 км. Японец хочет, чтобы его автомобиль был доступен как можно большему числу покупателей, поэтому планирует продавать его за 5 тыс. долларов.
Автор: Северов Андрей