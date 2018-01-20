Волочковой - 42: Самым ярким мужчиной в жизни балерины был Джим Керри

О первой любви Волочкова неоднократно рассказывала в интервью. Будучи 19-летней девушкой, она испытывала сильные чувства к своему коллеге, артисту Мариинского театра Фаруху Рузематову. Отмечается, что танцовщица рассчитывала построить с ним серьёзные отношения, но роман с мужчиной, который был старше ее на 12 лет, закончился довольно быстро. Впоследствии Волочкова признавалась, что чувства к Рузематову не остывали долгое время.Вскоре сердце балерины пленил олигарх Сулейман Керимов. Отношения с богатым бизнесменом у Волочковой продлились более двух лет. Пара разошлась в 2003 году сразу же после того, как у танцовщицы начались проблемы в Большом театре. Как рассказывала сама блондинка, именно происки бывшего возлюбленного привели ее к скандальному увольнению из культурного учреждения.В 2005 году Анастасия Волочкова стала мамой в первый раз, на свет появилась ее единственная дочь Ариадна. Спустя два года балерина вышла замуж за ее отца Игоря Вдовина. Родители девочки прожили вместе всего лишь год, после чего публично заявили, что готовы поддерживать исключительно дружеские отношения.Спустя какое-то время Волочкова стала героиней популярной программы «Давай поженимся», которая транслируется на «Первом канале». В ходе эфира блондинка сделала шокирующие признание: оказывается, балерина так и не была официально расписана с Игорем Вдовиным, а шикарная свадьба, проходящая в Екатерининском дворце, стала обычной постановкой, ведь, как и любая женщина, Волочкова мечтала о белом платье и сказочной церемонии бракосочетания.Спустя время стало известно, что дружба с отцом дочери у балерины также не задалась. По словам танцовщицы, предприниматель занял у нее четыре миллиона долларов, которые так и не отдал.Следующим мужчиной в жизни Волочковой был бизнесмен Бахтрияр Салимов. Когда у влюбленных был роман, он являлся руководителем фирмы, занимающейся транспортировкой нефти. Знакомство пары произошло во время гастролей Волочковой во Владивостоке. Через девять месяцев артистка сообщила о разрыве отношений, которые она назвала удивительным приключением в ее жизни.В 2013 году Анастасия Волочкова снова шокировала публику своим новым романом. На этот раз ее возлюбленным выступил певец Николай Басков. Пара вместе отдыхала на Мальдивах, где знаменитости абсолютно не стеснялись поцелуев на людях.После этого общественность еще долго обсуждали пиар-ход двух звезд отечественного шоу-бизнеса. К слову, тогда мало кто поверил в истинные чувства Баскова и Волочковой.Отметим, что Николаю Баскову после череды разочарований все же удалось встретить свою настоящую любовь. Летом нынешнего года он свяжет себя узами брака с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой.Роман с бизнесменом Сергеем Попковым Волочковой приписывали в 2015 году. Как рассказывала журналистам жена предпринимателя, они познакомились через общего друга из Санкт-Петербурга. По словам женщины, муж изменял ей с Волочковой, пока ее не было дома.Сама же балерина не стала оставаться в стороне, поэтому прокомментировала обвинения в свой адрес: «Просто #я. И просто #настоящая. Желающих пропиариться на имени, сотканном многолетним многочасовым ежедневным трудом, много! А вот создать собственное Имя или проект и получить не просто популярность, а признание — это заслуга!» - написала танцовщица в своем микроблоге.Свои 40 лет Анастасия Волочкова встретила с новым избранником. На многочисленных концертах знаменитость видели в компании 33-летнего звукорежиссера и музыканта Михаила Борисовского. В социальных сетях появлялись снимки страстных поцелуев, свечей, лепестков роз и других проявлений романтики. Спустя некоторое время Волочкова стала утверждать, что она и Борисовский являются просто хорошими друзьями.Главным так называемым фантастическим романом российской балерины можно назвать отношения с Джимом Керри, о чем рассказывала сама знаменитость. Якобы, пара познакомилась в 2002 году, когда звезда Голливуда приезжал в Россию, чтобы признаться в любви эпатажной блондинки.По словам Волочковой, влюбленные отдыхали на дорогих курортах, Керри прилетал к ней на гастроли, однако впоследствии время расставило все на свои места, и пару разлучило расстояние. Балерина оправдывалась, что у актера плотный рабочий график, расписанный на год, у нее также постоянная концертная деятельность. Несмотря на расставание влюбленных, Керри часто звонил бывшей возлюбленной.