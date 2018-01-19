В Сети появилось видео тестирования в США прототипа летающего сегвея Zapata Ezfly
В Сети на видеохостинге YouTube разработчики французской компании Zapata опубликовали видео, на кадрах которого они тестируют прототип летающего сегвея Ezfly. Испытания аппарата, созданного на основе реактивного ховерборда, имели место на юге США, на территории штата Техас.
Участниками тестирования, проходившего в середине осени минувшего года над водоёмом, стали 10 человек. На видео запечатлены поочерёдные полёты мужчин, облачённых в спецкостюмы и шлемы. Отмечается, что максимальная высота, которую может покорить сегвей Zapata Ezfly, составляет 3 км. Устройство способно развивать скорость до 150 км/час.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о самособирающемся в полёте модульном дроне.
Участниками тестирования, проходившего в середине осени минувшего года над водоёмом, стали 10 человек. На видео запечатлены поочерёдные полёты мужчин, облачённых в спецкостюмы и шлемы. Отмечается, что максимальная высота, которую может покорить сегвей Zapata Ezfly, составляет 3 км. Устройство способно развивать скорость до 150 км/час.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о самособирающемся в полёте модульном дроне.
Автор: Воробьева Алина