СМИ: В немецком приюте нарядили в костюмы из секс-шопа престарелых инвалидов
СМИ открыли обстоятельства празднования Нового года в одном из приютов в ФРГ. Речь идёт о душевнобольных пациентах, сотрудники заведения якобы оказались снисходительными к просьбам подопечных, нарядив инвалидов в костюмы из секс-шопа.
Некоторые издания получили доступ к фотоснимкам, сделанным в ходе корпоратива. Отмечено что даже в Европе, известной широкой толерантностью, не всем пришлась по душе вечеринка. Речь идёт о соблюдении социальными работниками достоинства, человечности, индивидуального подхода к работе и сердечности. В данном случае данные понятия поставлены под сомнение, сообщают СМИ. Мероприятие прошло в приюте деревни Оппин. Его персонал говорить об этом в прессе воздерживается, а также не признаёт своей вины в переодеваниях. В офисе организации избегают общаться с журналистами.
Соцработники уверяют, что подобным образом они выполнили капризы престарелых пациентов. Одежда была приобретена при посещении магазина, шопинг является одним из досугов пациентов приюта. Представители евангелической церкви осудили нескромные подарки, местные власти проводят проверку.
Некоторые издания получили доступ к фотоснимкам, сделанным в ходе корпоратива. Отмечено что даже в Европе, известной широкой толерантностью, не всем пришлась по душе вечеринка. Речь идёт о соблюдении социальными работниками достоинства, человечности, индивидуального подхода к работе и сердечности. В данном случае данные понятия поставлены под сомнение, сообщают СМИ. Мероприятие прошло в приюте деревни Оппин. Его персонал говорить об этом в прессе воздерживается, а также не признаёт своей вины в переодеваниях. В офисе организации избегают общаться с журналистами.
Соцработники уверяют, что подобным образом они выполнили капризы престарелых пациентов. Одежда была приобретена при посещении магазина, шопинг является одним из досугов пациентов приюта. Представители евангелической церкви осудили нескромные подарки, местные власти проводят проверку.
Автор: Семен Зайцев