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Вера Брежнева продемонстрировала, как снимался клип на песню "Ты мой человек"
Вера Брежнева на своей странице в Instagram выложила видео и подписала его «как мы снимали Ты Мой Человек». На видео певица шуточно изобразила процесс съемки клипа.


Вера Брежнева продемонстрировала, как снимался клип на песню "Ты мой человек"


Импровизированные танцы Веры Брежневой снимала Надежда Дорофеева, с которой она дружит. На видео певица энергично танцует на парковке, под веселые возгласы своей подруги.
Автор: Северов Андрей
Вчера, 19:05
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