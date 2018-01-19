Вера Брежнева продемонстрировала, как снимался клип на песню "Ты мой человек"
Вера Брежнева на своей странице в Instagram выложила видео и подписала его «как мы снимали Ты Мой Человек». На видео певица шуточно изобразила процесс съемки клипа.
Импровизированные танцы Веры Брежневой снимала Надежда Дорофеева, с которой она дружит. На видео певица энергично танцует на парковке, под веселые возгласы своей подруги.
Импровизированные танцы Веры Брежневой снимала Надежда Дорофеева, с которой она дружит. На видео певица энергично танцует на парковке, под веселые возгласы своей подруги.
Автор: Северов Андрей