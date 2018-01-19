Дональд Трамп устроит праздник в честь года президентства с билетами за $100 000
Дональд Трамп в ближайшее время отметит годовщину своего президентства шикарной вечеринкой. Билет на двоих на праздник обойдется в 100 000 долларов, пишет Bloomberg.
Президент США собирается отмечать важную дату в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится в солнечном штате Флорида. За 100 000 на двоих пара получает возможность поужинать вместе с главой государства и сфотографироваться.
За 250 000 долларов каждый желающий получает возможность посидеть с Дональдом Трампом за одним столом на празднике.
Президент США собирается отмечать важную дату в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится в солнечном штате Флорида. За 100 000 на двоих пара получает возможность поужинать вместе с главой государства и сфотографироваться.
За 250 000 долларов каждый желающий получает возможность посидеть с Дональдом Трампом за одним столом на празднике.
Автор: Вера Антонова