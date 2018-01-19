Жительницу Ленобласти наградят за спасение человека из тонущего авто
Жительницу Выборгского района Ленобласти представили к ведомственной награде МЧС, так как она спасла человека из тонущего авто. Инцидент имел место в начале ноября прошлого года, когда девушка под утро шла домой с ночной смены.
Как вспоминает герой Ленобласти, она стала очевидицей аварии, в результате которой легковое авто из-за скользкой дороги перевернулось, протаранило мостовое ограждение и упало в Камышовку. В то время, как машина стремительно погружалась в холодную воду, а другие свидетели ДТП набирали телефонные номера экстренных служб, отважная девушка немедленно прыгнула в реку. Подплыв к тонущему транспортному средству, она помогла находившейся в нём автоледи, пытавшейся с помощью огнетушителя разбить стекло, выбраться из машины и добраться до берега.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о пострадавших в Ленобласти детях во время ДТП.
Как вспоминает герой Ленобласти, она стала очевидицей аварии, в результате которой легковое авто из-за скользкой дороги перевернулось, протаранило мостовое ограждение и упало в Камышовку. В то время, как машина стремительно погружалась в холодную воду, а другие свидетели ДТП набирали телефонные номера экстренных служб, отважная девушка немедленно прыгнула в реку. Подплыв к тонущему транспортному средству, она помогла находившейся в нём автоледи, пытавшейся с помощью огнетушителя разбить стекло, выбраться из машины и добраться до берега.
«Главное, что нам удалось спастись. Это шок, этот страх сложно описать словами. Никогда не думала, что автомобили так быстро уходят под воду», – поделилась воспоминаниями представленная к награде за спасение человека жительница Ленобласти.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о пострадавших в Ленобласти детях во время ДТП.
Автор: Воробьева Алина