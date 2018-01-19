На Аляске стартап Q-Stick создал миниатюрный компьютер-брелок с HDMI-выходом
Стартап Q-Stick, имеющий штаб-квартиру на Аляске, представил одноименный компьютерный брелок с HDMI-выходом. Инженеры компании считают изделие наиболее производительным в своём сегменте. Гаджет начнут производить в двух вариантах: Blaze Pro и Blaze Plus.
Кампания по сбору средств, необходимых для производства устройства Q-Stick, проводится на WEB-сайте Indiegogo. Сообщается, что миниатюрное изделие представляет собой компьютер в виде брелка, гаджет имеет выход HDMI, 8 Гб оперативной памяти, обеспечивает потоковое видео в 4K, имеется возможность применения ОС Linux, Windows и Android. Новинка оценена производителем в 130 долларов.
Вариант Blaze Plus укомплектовали процессором Atom x7-Z8700 и четырьмя 64-битных ядрами Airmont. Имеется графика Intel 8-го поколения, 2-канальный контроллер памяти модели LPDDR3. Версия Blade Pro получила чип Atom x7-Z8750, он имеет четыре ядра с частотой 1,6 ГГц, имеет встроенную память 128 Гб. Связь миниатюрного компьютера-брелка обеспечивается через WiFi 802.11n/ac и Bluetooth 4.1.
Кампания по сбору средств, необходимых для производства устройства Q-Stick, проводится на WEB-сайте Indiegogo. Сообщается, что миниатюрное изделие представляет собой компьютер в виде брелка, гаджет имеет выход HDMI, 8 Гб оперативной памяти, обеспечивает потоковое видео в 4K, имеется возможность применения ОС Linux, Windows и Android. Новинка оценена производителем в 130 долларов.
Вариант Blaze Plus укомплектовали процессором Atom x7-Z8700 и четырьмя 64-битных ядрами Airmont. Имеется графика Intel 8-го поколения, 2-канальный контроллер памяти модели LPDDR3. Версия Blade Pro получила чип Atom x7-Z8750, он имеет четыре ядра с частотой 1,6 ГГц, имеет встроенную память 128 Гб. Связь миниатюрного компьютера-брелка обеспечивается через WiFi 802.11n/ac и Bluetooth 4.1.
Автор: Семен Зайцев