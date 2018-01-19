Волочкова в купальнике поздравила подписчиков с Крещением
Анастасия Волочкова ввернулась с солнечных Мальдив, но купальник решила не снимать. В таком виде звезда поздравила подписчиков с Крещением.
В профиле балерины в соцсети появился снимок звезды в снегу. Волочкова призналась, что покупалась в ледяной воде, согласно традиции, но ей это после длительного отпуска в теплой стране было очень сложно сделать.
Многие фолловеры стали в ответ поздравлять любимицу с Крещением, но не обошлось и без хейтеров. Некоторые подписчики знаменитости написали, что звезда странно выгибается на фото, как будто у нее грыжа.
В профиле балерины в соцсети появился снимок звезды в снегу. Волочкова призналась, что покупалась в ледяной воде, согласно традиции, но ей это после длительного отпуска в теплой стране было очень сложно сделать.
Многие фолловеры стали в ответ поздравлять любимицу с Крещением, но не обошлось и без хейтеров. Некоторые подписчики знаменитости написали, что звезда странно выгибается на фото, как будто у нее грыжа.
Автор: Вера Антонова