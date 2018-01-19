Итальянка завещала коту 30 тыс. евро
После смерти итальянки ее кот получил 30 тыс. евро в наследство. Счастливчиком стал кот по кличке Джерри.
Родные давно знали, что хозяйка любила животное больше своих детей. Она завещала им искать любые способы для лечения кота в случае его недомогания, не исключая продажи антиквариатных ценностей и любых драгоценностей.
Дочь говорит, что им придется выполнять пожелание умершей, ведь они ее очень уважают. Она всегда наставляла детей на любовь к животным и веру в Бога.
После смерти хозяйки кот питается морскими деликатесами и имеет четыре роскошных лежанки.
Родные давно знали, что хозяйка любила животное больше своих детей. Она завещала им искать любые способы для лечения кота в случае его недомогания, не исключая продажи антиквариатных ценностей и любых драгоценностей.
Дочь говорит, что им придется выполнять пожелание умершей, ведь они ее очень уважают. Она всегда наставляла детей на любовь к животным и веру в Бога.
После смерти хозяйки кот питается морскими деликатесами и имеет четыре роскошных лежанки.
Автор: Северов Андрей