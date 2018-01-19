В Торонто в результате стрельбы погибли два человека
В результате стрельбы в Торонто, Канада, погибли два человека. Инцидент случился в центре города, сообщают западные медиа.
Как известно, злоумышленники открыли огонь по автомобилю, который двигался. От полученных ранений на месте инцидента скончались водитель транспортного средства и его пассажир. Машина выкатилась на тротуар, но никакого из пешеходов не сбила.
Полиции выясняет детали стрельбы в Торонто и ищет злоумышленников. По предварительной информации, стрелявшие ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей.
Как известно, злоумышленники открыли огонь по автомобилю, который двигался. От полученных ранений на месте инцидента скончались водитель транспортного средства и его пассажир. Машина выкатилась на тротуар, но никакого из пешеходов не сбила.
Полиции выясняет детали стрельбы в Торонто и ищет злоумышленников. По предварительной информации, стрелявшие ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей.
Автор: Вера Антонова