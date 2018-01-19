В новом трейлере «Tomb Raider» Лару Крофт отправили разыскивать отца под кавер Destiny’s Child
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своём канале в YouTube новый трейлер будущего боевика «Tomb Raider: Лара Крофт». На кадрах 2,5-минутного ролика главная героиня разыскивает отца под кавер американской хип-хоп-группы Destiny’s Child.
Сюжет второго трейлера базируется на перезапуске игровой серии Tomb Raider. Завязка кинокартины совпадает с началом приключенческого боевика от III лица Tomb Raider 2013 года, когда Лара Крофт в результате кораблекрушения оказывается на неизвестном острове. Цель главного персонажа – отыскать отца, но сперва нужно научиться выживать в новых условиях, чем и занимается в ожидаемой киноленте Лара Крофт в исполнении актрисы Алисии Викандер.
Трейлер сопровождает необычная кавер-версия музыкальной композиции Survivor ранее популярного, а ныне распавшегося, трио Destiny’s Child. Премьера «Tomb Raider: Лара Крофт» в России состоится 15 марта текущего года.
О выпущенном разработчиками трейлере к 10-летию компьютерной игры Uncharted: Drake’s Fortune сообщали ранее «Актуальные новости».
Сюжет второго трейлера базируется на перезапуске игровой серии Tomb Raider. Завязка кинокартины совпадает с началом приключенческого боевика от III лица Tomb Raider 2013 года, когда Лара Крофт в результате кораблекрушения оказывается на неизвестном острове. Цель главного персонажа – отыскать отца, но сперва нужно научиться выживать в новых условиях, чем и занимается в ожидаемой киноленте Лара Крофт в исполнении актрисы Алисии Викандер.
Трейлер сопровождает необычная кавер-версия музыкальной композиции Survivor ранее популярного, а ныне распавшегося, трио Destiny’s Child. Премьера «Tomb Raider: Лара Крофт» в России состоится 15 марта текущего года.
О выпущенном разработчиками трейлере к 10-летию компьютерной игры Uncharted: Drake’s Fortune сообщали ранее «Актуальные новости».
Автор: Воробьева Алина