Британка осуществила "посмертный пранк"
Британка смогла осуществить «посмертный пранк». Об этом рассказала дочка умершей женщины.
Как оказалось, 69-летняя женщина, страдавшая смертельным недугом, после ее смерти попросила мужа полить цветок в ванной. Несколько лет пенсионер следовал просьбе, пока не понял, что растение пластиковое. Мужчину очень повеселила шутка своей умершей жены.
«Мы чувствовали, как мама смотрит на нас сверху и веселится с нами. У нее всегда было хорошее чувство юмора», - рассказала дочка умершей.
Как оказалось, 69-летняя женщина, страдавшая смертельным недугом, после ее смерти попросила мужа полить цветок в ванной. Несколько лет пенсионер следовал просьбе, пока не понял, что растение пластиковое. Мужчину очень повеселила шутка своей умершей жены.
«Мы чувствовали, как мама смотрит на нас сверху и веселится с нами. У нее всегда было хорошее чувство юмора», - рассказала дочка умершей.
Автор: Вера Антонова