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Норвежский авиалайнер установил рекорд по скорости пересечения Атлантики
Самолет авиакомпании Norwegian, выполнявший рейс до аэропорта Гатвик в Лондоне из аэропорта имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк), установил рекорд трансатлантического перелёта, превысив собственное достижение на три минуты. Полёт борта DY7014 через Атлантику занял 5 часов 13 минут.

Норвежский авиалайнер установил рекорд по скорости пересечения Атлантики

Boeing 787-9 Dreamliner совершал перелет из Нью-Йорка в Лондон, в ходе выполнения полета был установлен рекорд среди не сверхзвуковых пассажирских самолетов. Сообщается, что на борту воздушного судна находились 284 пассажира. Самолет преодолел 3,5 тыс. миль (около 5,633 тыс. километров). Отмечено, что предыдущий рекорд авиалайнера составил 5 часов и 16 минут. Представитель компании Norwegian заявил, что самолеты ежедневно совершают перелеты между Нью-Йорком и Лондоном.

Гарольд ван Дамм, один из пилотов лайнера-рекордсмена, сообщил, что на небольшой высоте наблюдалась турбулентность, это повлияло на время перелета. «Мы могли бы прилететь ещё быстрее», - подчеркнул ван Дамм. Пресс-представитель норвежской компании подтвердил установление нового рекорда.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 01:35
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