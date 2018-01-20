Samsung Galaxy Note 8 подешевел на 30% после начала продаж
Премиальный смартфон Samsung Galaxy Note 8 потерял более трети своей стоимости за четыре месяца продаж. Эксперты отмечают, что такая тенденция характерная для всех топовых смартфонов.
В начале продаж модель с 64 гигабайтами памяти стоила 69990 руб., после удешевления такой же смартфон стоит сейчас 45000 рублей.
Специалисты говорят, что все премиальные гаджеты подвергаются примерно такой же уценке после нескольких месяцев продаж.
В начале продаж модель с 64 гигабайтами памяти стоила 69990 руб., после удешевления такой же смартфон стоит сейчас 45000 рублей.
Специалисты говорят, что все премиальные гаджеты подвергаются примерно такой же уценке после нескольких месяцев продаж.
Автор: Северов Андрей