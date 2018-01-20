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В Китае снижают уровень смога с помощью самого большого в мире очистителя воздуха
Около расположенного в центре Китая крупного города Сиань, являющегося столицей провинции Шэньси, возвели самый большой в мире очиститель воздуха. Благодаря 100-метровой экспериментальной башне удаётся понижать уровень смога на территории целого района.

В Китае снижают уровень смога с помощью самого большого в мире очистителя воздуха


Возглавлял проект по строительству учёный Цао Юнджи. Он рассказал, что на данный момент самый большой в мире очиститель воздуха проходит этап тестирования под руководством исследователей Института окружающей среды Китая. Эксперты констатировали существенное улучшение в городе Сиань качества воздуха на территории в 10 кв. км в течение последних нескольких месяцев. Башня производит свыше 10 млн кубометров чистого воздуха ежедневно. Когда в столице провинции Шэньси регистрируется самая высокая степень загрязнения воздуха, устройство снижает количество смога до нормальных показателей.

Работа системы осуществляется посредством специальных тепловыхе станций, занимающих вокруг башни около половины размера футбольного поля. Своеобразные «теплицы» поглощают загрязнённый воздух, где он нагревается солнцем, после чего, поднимаясь через башню, проходит сквозь несколько слоёв очищающих фильтров.

Проект запустили в 2015 году, строительство объекта завершили в 2017 году. Специалисты пытались разработать эффективную и относительно недорогую методику по искусственному удалению из атмосферы загрязняющих веществ. В какую сумму обошёлся проект, пока не сообщается. Особым плюсом системы стало то, что для работы в дневное время практически не затрачивается электроэнергия.



Напомним, учёные поставили продолжительность жизни человека в прямую зависимость от степени чистоты воздуха.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 04:40
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