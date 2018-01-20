«Дом-2»: Экс-участник проекта Антон Гусев окунулся на Крещение в проруби
Антон Гусев, бывший участник телешоу «Дом-2», в честь Крещения окунулся в проруби. Согласно православной традиции молодой человек, по его словам, совершает обряд на протяжении ряда лет.
Гусев в своём аккаунте в соцсети Instagram поздравил с Крещением. Гусев пожелал россиянам всех благ, чтобы каждый дом был наполнен гармонией и семейным счастьем. Как было заявлено молодым человеком, он решил последовать примеру определённой части российских граждан, окунувшись в ледяной купели в честь православного праздника. По словам бывшего «домочадца», он уже пятый или шестой год подряд купается 19 января.
Экс-участник реалити-шоу заявил, что чувствует себя намного лучше после купели, он ощущает, что от него уходит негативная энергия. «Святая вода всё смыла, я чувствую себя просто отлично», - заявил Гусев после купания в холодной воде.
Гусев в своём аккаунте в соцсети Instagram поздравил с Крещением. Гусев пожелал россиянам всех благ, чтобы каждый дом был наполнен гармонией и семейным счастьем. Как было заявлено молодым человеком, он решил последовать примеру определённой части российских граждан, окунувшись в ледяной купели в честь православного праздника. По словам бывшего «домочадца», он уже пятый или шестой год подряд купается 19 января.
Экс-участник реалити-шоу заявил, что чувствует себя намного лучше после купели, он ощущает, что от него уходит негативная энергия. «Святая вода всё смыла, я чувствую себя просто отлично», - заявил Гусев после купания в холодной воде.
Автор: Семен Зайцев