В Китае презентуют кроссовер Chery X70 под новым брендом Jetour
В понедельник, 22 января, в Китае презентуют кроссовер Jetour X70. Несколько дней назад компания Chery продала контрольные пакеты акций дочерних компаний Qoros и Cowin, объявив, что паркетник станет первой автомоделью нового суббренда Jetour.
Габариты новинки – 4,7x1,9x1,7 м, колёсная база – 2,7 м. Jetour X70 от Chery оснастят 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, мощность составит 149 л/с. Эксперты предположили, что мотором станет некая вариация SQRE4T15, поскольку именно такими двигателями оборудованы автомодели Tiggo 5, 5x и 7. Покупателю предоставят возможность выбрать Jetour X70 с салоном на 5, 6 или 7 мест.
Ранее сообщалось о предложении для российских автомобилистов приобрести кроссовер Chery Tiggo, оформив беспроцентный кредит.
Габариты новинки – 4,7x1,9x1,7 м, колёсная база – 2,7 м. Jetour X70 от Chery оснастят 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, мощность составит 149 л/с. Эксперты предположили, что мотором станет некая вариация SQRE4T15, поскольку именно такими двигателями оборудованы автомодели Tiggo 5, 5x и 7. Покупателю предоставят возможность выбрать Jetour X70 с салоном на 5, 6 или 7 мест.
Ранее сообщалось о предложении для российских автомобилистов приобрести кроссовер Chery Tiggo, оформив беспроцентный кредит.
Автор: Воробьева Алина