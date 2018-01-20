Паддингтон-2 выйдет в прокат 20 января
Ранее перенесенная Минкультом премьера мультфильма Паддингтон-2 все-таки должна состояться 20 января. На это решение повлиял консолидированный протест кинопрокатчиков и продюсеров.
Ранее Минкульт отозвал прокатное разрешение у Паддингтон-2, это произошло, когда до проката оставалось менее 24 часов. Министерство объяснило свое решение выходом другой ленты. Эксперты считают, что таким образом хотели поднять кассу для отечественных фильмов.
После того, как представители министерства провели переговоры с представителями отечественной киноиндустрии, конфликт удалось замять. Паддингтон-2 получил прокатное удостоверение и выйдет в кинотеатрах 20 января.
Уровень конфликта был настолько высок, что потребовалось вмешательство премьер-министра Дмитрия Медведева. Ведомства получили от него задание разобраться в ситуации.
Ранее Минкульт отозвал прокатное разрешение у Паддингтон-2, это произошло, когда до проката оставалось менее 24 часов. Министерство объяснило свое решение выходом другой ленты. Эксперты считают, что таким образом хотели поднять кассу для отечественных фильмов.
После того, как представители министерства провели переговоры с представителями отечественной киноиндустрии, конфликт удалось замять. Паддингтон-2 получил прокатное удостоверение и выйдет в кинотеатрах 20 января.
Уровень конфликта был настолько высок, что потребовалось вмешательство премьер-министра Дмитрия Медведева. Ведомства получили от него задание разобраться в ситуации.
Автор: Северов Андрей