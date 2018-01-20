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В СМИ появились первые рендеры электрокроссовера Volkswagen ID Cross
На страницах специализированных изданий опубликованы официальные рендеры нового немецкого электрического кроссовера модели Volkswagen ID Cross. Премьера новинки состоялась на шанхайском автосалоне в 2016 году, машина ориентирована на рынок США.

В СМИ появились первые рендеры электрокроссовера Volkswagen ID Cross

Сообщается, что немецкий производитель намерен начать серийный выпуск электрокроссовера до 2020 года. Эксперты отмечают, что серийная версия модели не будет значительно отличаться от концептуального прототипа. Рендеры, размещенные в изданиях, отражают видение специалистами серийного среднеразмерного автомобиля сегмента SUV. Отмечено, что кузов кроссовера напоминает текущие модели компании. Замечено отличие в увеличенных колесных арках, имеется массивный пластиковый обвес.

В СМИ появились первые рендеры электрокроссовера Volkswagen ID Cross

Концептуальная модель Volkswagen ID Cross имеет два электромотора, установленных соответственно в передней и задней части платформы, суммарная мощность двигателей составляет 302 л. с. Блок аккумуляторов потенциал 83 кВт/ч. Среди основных технических характеристик указывается, в частности, на запас хода кроссовера, он составляет 500 километров.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:01
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