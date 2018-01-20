Ксения Собчак окунулась в проруби при -40 градусах
Ксения Собчак, проводя предвыборную пиар-компанию в Томской области, искупалась в проруби. Процессом купания Собчак поделилась в Instagram.
Ксения Собчак, как кандидат в президенты, побывала в рамках своей предвыборной компании в Томской области. Там она искупалась в проруби по случаю церковного праздника Крещения.
Своими фото и эмоциями телеведущая поделилась в соцсети Instagram. Она очень обрадовалась, что окунуться в мороз -40 градусов ей все-таки удалось, причем она это сделала впервые в жизни.
Ксения Собчак, как кандидат в президенты, побывала в рамках своей предвыборной компании в Томской области. Там она искупалась в проруби по случаю церковного праздника Крещения.
Своими фото и эмоциями телеведущая поделилась в соцсети Instagram. Она очень обрадовалась, что окунуться в мороз -40 градусов ей все-таки удалось, причем она это сделала впервые в жизни.
Автор: Северов Андрей