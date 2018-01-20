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Нейросеть от Microsoft научили рисовать картины, используя воображение
Специалисты корпорации Microsoft создали уникальный алгоритм, способный рисовать картины, используя «воображение» или с помощью слов-описаний. Первым творением нейросети стало изображение птицы.

Нейросеть от Microsoft научили рисовать картины, используя воображение


Разработчики пояснили: когда речь идёт об искусственном интеллекте, понятие «воображение» не следует трактовать буквально, но экспертам Microsoft удалось изобрести тип глубоко обучаемой программы, способной создавать изображения и дополнять их собственными деталями. В основе алгоритма, получившего название AttnGAN, лежит генеративно-состязательная сеть.

Принцип работы искусственного интеллекта следующий: одна обучаемая модель рисует картину с опорой на заданный ей текст, а вторая контролирует аутентичность изображения, совершенствуя весь алгоритм. Помимо этого, нейросеть от Microsoft обладает такой чертой, как внимательность: если просьба человека состоит в создании рисунка птицы на основе ключевых слов без указания особенностей фона, «внимательный» алгоритм выбирает для него цвет, используя хранящиеся в памяти машины файлы.

На данный момент нейросеть AttnGAN находится на этапе доработки, так как специалисты обнаруживают в ней всё новые несовершенства. В ближайшей перспективе сотрудники Microsoft планируют научить программу создавать мультипликационные фильмы, как команду используя сценарии.

Ранее «Актуальные новости» сообщали об изобретённой американскими учёными нейросети, предсказывающей слова человека.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 02:06
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