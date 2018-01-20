В Сети опубликовали первый трейлер Harry Potter: Hogwarts Mystery
[i]Первый трейлер игры Harry Potter: Hogwarts Mystery появился в интернете. Проект принадлежит студиям Portkey Games и Jam City, процесс игры построен по сюжету популярного фильма
Сообщается, что в игре происходят события из первой книги «Гарри Поттер и философский камень». Продукт Harry Potter: Hogwarts Mystery выйдет в мобильной версии, игроки в скором времени смогут побывать в Хогвартсе. Игра будет запускаться в гаджетах, функционирующих на iOS и Android. Выход новинки ожидается весной нынешнего года. Согласно версии игрового продукта, геймеры, желающие стать учениками школы волшебников, должны будут изучить заклинания, иметь склонность к учебе. Им придется принимать участие в поединках. Особо отмечено, что самого Гарри Поттера в игре не будет, также как Рона и Гермионы.
В начале игрок попадает на определенный факультет Хогвартса, усваивает изученный материал от великих магов школы. Вслед за этим начинаются различные испытания и приобретение магических возможностей.
Сообщается, что в игре происходят события из первой книги «Гарри Поттер и философский камень». Продукт Harry Potter: Hogwarts Mystery выйдет в мобильной версии, игроки в скором времени смогут побывать в Хогвартсе. Игра будет запускаться в гаджетах, функционирующих на iOS и Android. Выход новинки ожидается весной нынешнего года. Согласно версии игрового продукта, геймеры, желающие стать учениками школы волшебников, должны будут изучить заклинания, иметь склонность к учебе. Им придется принимать участие в поединках. Особо отмечено, что самого Гарри Поттера в игре не будет, также как Рона и Гермионы.
В начале игрок попадает на определенный факультет Хогвартса, усваивает изученный материал от великих магов школы. Вслед за этим начинаются различные испытания и приобретение магических возможностей.
Автор: Семен Зайцев