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exclusive / Шоу-бизнес

В США журналистка поделилась воспоминаниями о случае публичной мастурбации Майкла Дугласа
Журналистка из США Сьюзен Броуди поделилась с американскими СМИ воспоминаниями о публичной мастурбации Майкла Дугласа, свидетельницей которой она якобы стала около 30 лет назад. Женщина заявила: устроившись в конце 80-х годов прошлого столетия в продюсерскую компанию киноактёра, ей приходилось терпеть от работодателя регулярные непристойные комментарии и подвергаться насмешкам с сексуальным подтекстом.

В США журналистка поделилась воспоминаниями о случае публичной мастурбации Майкла Дугласа

«Однажды, когда я громко рассмеялась, Майкл Дуглас крикнул группе сотрудников, что, скорее всего, я так же звучно выражаю эмоции в постели. В ответ на мою просьбу не говорить таких неуместных вещей он порозовел от хохота», – рассказала журналистка в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам Сьюзен Броуди, Майкл Дуглас однажды стал мастурбировать при ней, когда они вместе работали над созданием персонажа, схожего с инопланетянином из одноименной кинокартины Стивена Спилберга. Женщина отметила: после осознания факта прилюдного непристойного действия со стороны начальника, успевшего довести себя до оргазма, она в ужасе убежала домой и впоследствии избегала оставаться с продюсером наедине в закрытом помещении. Спустя пару месяцев новую сотрудницу уволили из компании.

Заранее прочитав готовящийся к публикации на страницах указанного зарубежного издания материал, 73-летний Майкл Дуглас наперёд объявил, что не занимался перед журналисткой мастурбацией, а все её обвинения – это ложь и фабрикация.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 05:21
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