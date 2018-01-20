«Газпром» получил разрешение строить вторую нитку «Турецкого потока»
«Газпром» имеет официальное разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока». Строительство ведется с мая 2017 года, проводится сооружение трубопроводов, имеющих потенциал по 15,75 млрд кубических метров каждый.
Сообщается, что первая нитка газопровода предназначается для поставок СПГ в Турцию, она будет введена в строй в марте. Разрешение получено «Газпромом» по дипломатическим каналам. Турецкие власти разрешили российской компании начать строительство следующей нитки морского участка, она направлено к побережью страны. Об этом указывается в сообщении компании.
Работы будут проводиться в исключительной экономической зоне и в пределах территориальных вод Турции. Алексей Миллер, глава правления АО «Газпром», заявил в массмедиа, что вторую нитку стратегического газопровода по плану предстоит запустить в техническую эксплуатацию до истечения 2019 года.
Сообщается, что первая нитка газопровода предназначается для поставок СПГ в Турцию, она будет введена в строй в марте. Разрешение получено «Газпромом» по дипломатическим каналам. Турецкие власти разрешили российской компании начать строительство следующей нитки морского участка, она направлено к побережью страны. Об этом указывается в сообщении компании.
Работы будут проводиться в исключительной экономической зоне и в пределах территориальных вод Турции. Алексей Миллер, глава правления АО «Газпром», заявил в массмедиа, что вторую нитку стратегического газопровода по плану предстоит запустить в техническую эксплуатацию до истечения 2019 года.
Автор: Семен Зайцев