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«Газпром» получил разрешение строить вторую нитку «Турецкого потока»
«Газпром» имеет официальное разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока». Строительство ведется с мая 2017 года, проводится сооружение трубопроводов, имеющих потенциал по 15,75 млрд кубических метров каждый.

«Газпром» получил разрешение строить вторую нитку «Турецкого потока»

Сообщается, что первая нитка газопровода предназначается для поставок СПГ в Турцию, она будет введена в строй в марте. Разрешение получено «Газпромом» по дипломатическим каналам. Турецкие власти разрешили российской компании начать строительство следующей нитки морского участка, она направлено к побережью страны. Об этом указывается в сообщении компании.

Работы будут проводиться в исключительной экономической зоне и в пределах территориальных вод Турции. Алексей Миллер, глава правления АО «Газпром», заявил в массмедиа, что вторую нитку стратегического газопровода по плану предстоит запустить в техническую эксплуатацию до истечения 2019 года.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00
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