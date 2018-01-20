Ольга Бузова анонсировала в Instagram релиз нового сингла
Певица Ольга Бузова опубликовала в социальной сети Instagram очередную фотографию эротического содержания. Таким способом она анонсировала релиз своего нового сингла.
Сегодня отечественной звезде Ольге Бузовой исполняется 32 года. В честь этой даты певица решила порадовать своих поклонников. Она опубликовала для них в Instagram очередной пикантный снимок. Кроме того, данный пост стал анонсом выхода нового сингла под названием "Одна ночь". Уже сейчас композиция доступна для скачивания в сервисе iTunes за 99 центов, что равняется 60 рублям. Подписчики высоко оценили данное событие.
Менее чем за 12 часов публикация набрала около 280 тысяч одобрительных лайков и около 6000 комментариев. Фанаты засыпали кумира комплиментами и поздравлениями с днём рождения. Все желающие стать владельцами новой песни смогли сделать это, перейдя по ссылке в шапке публикации. Судя по всему, именно на такие подарки от почитателей и рассчитывала Ольга Бузова, выкладывая фотографию. Вероятно, поклонников сегодня ожидает ещё немало сюрпризов и интересных постов в Сети.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова арендовала виллу в Таиланде за 100 тысяч долларов в сутки.
Сегодня отечественной звезде Ольге Бузовой исполняется 32 года. В честь этой даты певица решила порадовать своих поклонников. Она опубликовала для них в Instagram очередной пикантный снимок. Кроме того, данный пост стал анонсом выхода нового сингла под названием "Одна ночь". Уже сейчас композиция доступна для скачивания в сервисе iTunes за 99 центов, что равняется 60 рублям. Подписчики высоко оценили данное событие.
Менее чем за 12 часов публикация набрала около 280 тысяч одобрительных лайков и около 6000 комментариев. Фанаты засыпали кумира комплиментами и поздравлениями с днём рождения. Все желающие стать владельцами новой песни смогли сделать это, перейдя по ссылке в шапке публикации. Судя по всему, именно на такие подарки от почитателей и рассчитывала Ольга Бузова, выкладывая фотографию. Вероятно, поклонников сегодня ожидает ещё немало сюрпризов и интересных постов в Сети.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова арендовала виллу в Таиланде за 100 тысяч долларов в сутки.
Автор: Валерий Селезнев