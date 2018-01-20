Рамзан Кадыров получил награду за укрепление дружбы народов
Рамзан Кадыров удостоился награды от Ассамблеи народов России, его также наградили за развитие дружбы между народами. Церемония награждения состоялась в Грозном.
Глава Ассамблеи народов России вручила Рамзану Кадырову самую престижную награду - золотую медаль. В официальном сообщении заявили, что вторая награда - премия «Посол дружбы», была вручена за всестороннее развитие дружеских отношений между народами на Евразийском континенте.
Глава Ассамблеи народов России вручила Рамзану Кадырову самую престижную награду - золотую медаль. В официальном сообщении заявили, что вторая награда - премия «Посол дружбы», была вручена за всестороннее развитие дружеских отношений между народами на Евразийском континенте.
Автор: Северов Андрей