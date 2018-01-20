В Южной Африке мёртвая женщина родила в гробу
В Южной Африке в Мбизане, в Восточно-Капской провинции, произошёл нерядовой инцидент. Умершая женщина родила ребёнка в гробу после погребения.
Как рассказал сотрудник ритуальной службы, он обнаружил младенца в гробу спустя десять дней после смерти 33-летней местной жительницы. По словам работника, эта находка всех очень испугала, так как за 20-летний стаж ничего подобного не происходило.
В ходе разбирательств выяснилось, что покойная в момент смерти находилась на девятом месяце беременности, об этом рассказала её мать. Кроме того, у похороненной на момент смерти уже имелось пятеро детей. В настоящий момент пол родившегося мертворождённого младенца от усопшей 10 дней назад матери неизвестен, так как люди из ритуального агентства очень испугались находке и даже не провели полную проверку. Чуть позже медицинские специалисты изучили случай и вынесли свой вердикт. По их мнению, роды могли вызвать спазмы мышц. После окончания расследования новорождённого похоронили вместе с матерью в одном гробу.
Как рассказал сотрудник ритуальной службы, он обнаружил младенца в гробу спустя десять дней после смерти 33-летней местной жительницы. По словам работника, эта находка всех очень испугала, так как за 20-летний стаж ничего подобного не происходило.
В ходе разбирательств выяснилось, что покойная в момент смерти находилась на девятом месяце беременности, об этом рассказала её мать. Кроме того, у похороненной на момент смерти уже имелось пятеро детей. В настоящий момент пол родившегося мертворождённого младенца от усопшей 10 дней назад матери неизвестен, так как люди из ритуального агентства очень испугались находке и даже не провели полную проверку. Чуть позже медицинские специалисты изучили случай и вынесли свой вердикт. По их мнению, роды могли вызвать спазмы мышц. После окончания расследования новорождённого похоронили вместе с матерью в одном гробу.
Автор: Валерий Селезнев