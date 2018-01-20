Скончался народный артист России и Дагестана Иосиф Матаев
Ушел из жизни культурный деятель, народный артист Дагестана и России Иосиф Матаев. Ему было 78 лет, сообщили сотрудники пресс-службы Министерства культуры Дагестана.
Похороны знаменитости состоятся в Израиле в ближайшее время. Точная дата не называется. Матаев стал выпускником ГИТИСа и работал солистом госансамбля песни и танца Дагестна «Лезгинка».
Впоследствии он занял должность руководителя и балетмейстера «Лезгинка».
Похороны знаменитости состоятся в Израиле в ближайшее время. Точная дата не называется. Матаев стал выпускником ГИТИСа и работал солистом госансамбля песни и танца Дагестна «Лезгинка».
Впоследствии он занял должность руководителя и балетмейстера «Лезгинка».
Автор: Вера Антонова