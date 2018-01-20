Замаскированное под версию обмена сообщениями WhatsApp вредоносное приложение похищает данные
Представители группы цифровых прав Electronic Frontier Foundation сообщили, что замаскированное под WhatsApp приложение похищает данные. По словам специалистов, его копии имеются на Google Play и в AppStore.
В частности, речь идет о поддельных версиях служб для обмена сообщениями с повышенным уровнем безопасности. В класс вредоносных попала и копия Signal. В магазинах приложений программы имеют аналогичные оригиналам презентации, однако при скачивании и введении личных данных они перестают работать. После удаления софт передает всю полученную информацию злоумышленникам.
Группа вредоносных приложений получила название Dark Caracal. По словам специалистов, она является частью большой кампании по получению личных данных пользователей мобильных устройств. Согласно статистике, за минувший год посредством программ такого типа удалось скачать более 120 тысяч гигабайт информации.
В частности, речь идет о поддельных версиях служб для обмена сообщениями с повышенным уровнем безопасности. В класс вредоносных попала и копия Signal. В магазинах приложений программы имеют аналогичные оригиналам презентации, однако при скачивании и введении личных данных они перестают работать. После удаления софт передает всю полученную информацию злоумышленникам.
Группа вредоносных приложений получила название Dark Caracal. По словам специалистов, она является частью большой кампании по получению личных данных пользователей мобильных устройств. Согласно статистике, за минувший год посредством программ такого типа удалось скачать более 120 тысяч гигабайт информации.
Автор: Махов Артем