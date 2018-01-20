Скончалась американская оскароносная актриса Дороти Мэлоун
В США скончалась известная актриса Дороти Мэлоун. Ей было 93 года, пишут Associated Press.
Дороти Мэлоун скончалась у себя дома в родном городе Даллас, не дожив 11 дней до 94-летия. О смерти матери сообщила дочь знаменитости.
Мэлоун проснулась знаменитой после выхода «мыльной оперы» 60-х годов «Пейтон Плейс». В 1975 году актриса завоевала престижную премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру».
Дороти Мэлоун скончалась у себя дома в родном городе Даллас, не дожив 11 дней до 94-летия. О смерти матери сообщила дочь знаменитости.
Мэлоун проснулась знаменитой после выхода «мыльной оперы» 60-х годов «Пейтон Плейс». В 1975 году актриса завоевала престижную премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру».
Автор: Вера Антонова