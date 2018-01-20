Bluboo представила смартфоны D5 и D5 PRO
Компания Bluboo показала две новых моделей своих смартфонов. Некоторые выразили мнение, что представленные модели D5 и D5 PRO имеют много общего с продукцией компании Xiaomi, в частности, с моделью Mi Mix 2.
Сходство оказалось только внешним. В представленных моделях компании Bluboo корпуса сделаны из цинкового сплава, в отличии от керамического корпуса Mi Mix 2. Цинковые корпуса изготавливаются станками с ЧПУ и покрываются слоем нанокраски, такие материалы более долговечные. Модели D5 за счет своей закругленной формы более удобно лежат в руках и подвергаются меньшим повреждением при падении.
D5 и D5 PRO имеют экран с разрешением 1280 на 720 пикселей и оснащены защитным покрытием Corning Gorilla 4-го поколения.
Сходство оказалось только внешним. В представленных моделях компании Bluboo корпуса сделаны из цинкового сплава, в отличии от керамического корпуса Mi Mix 2. Цинковые корпуса изготавливаются станками с ЧПУ и покрываются слоем нанокраски, такие материалы более долговечные. Модели D5 за счет своей закругленной формы более удобно лежат в руках и подвергаются меньшим повреждением при падении.
D5 и D5 PRO имеют экран с разрешением 1280 на 720 пикселей и оснащены защитным покрытием Corning Gorilla 4-го поколения.
Автор: Северов Андрей