Китай заявил о лидерстве в разработке спутниковых атомных часов
Китайское агентство «Синьхуа» заявило о том, что их страна является мировым лидером по разработке спутниковых атомных часов. Они используются в навигационной системе Beidou. Отмечается, что новые часы меньше, легче и надежнее предыдущих разработок.
Спутники геопозиционирования Beidou создают на орбите специальную систему навигации. Последний раз очередной космический аппарат для этих целей был выведен на орбиту на прошлой неделе. Спутники оснащаются специальными высокоточными водородными и рубидиевыми атомными часами, работающими за счет колебания атомов.
Предполагается, что система Beidou в будущем составит конкуренцию американской разработке GPS и российской ГЛОНАСС. В нынешнем году китайская навигация сможет охватить все страны «Шелкового пути», а к 2020 году – весь мир.
Спутники геопозиционирования Beidou создают на орбите специальную систему навигации. Последний раз очередной космический аппарат для этих целей был выведен на орбиту на прошлой неделе. Спутники оснащаются специальными высокоточными водородными и рубидиевыми атомными часами, работающими за счет колебания атомов.
Предполагается, что система Beidou в будущем составит конкуренцию американской разработке GPS и российской ГЛОНАСС. В нынешнем году китайская навигация сможет охватить все страны «Шелкового пути», а к 2020 году – весь мир.
Автор: Сергей Семенов