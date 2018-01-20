Анна Хилькевич выставила в Instagram фото с розовым фламинго
Актриса Анна Хилькевич выставила в Instagram фото, где она плавает в бассейне на надувном фламинго. Девушка порадовала поклонников своей фигурой. Взамен подписчики подарили Анне лестные комментарии и огромное количество лайков.
Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками Instagram заманчивым летним фото. Как известно, девушка сейчас отдыхает заграницей со своей семьёй. На изображении Анна плавает в бассейне на надувном розовом фламинго, она защитила глаза от солнца экстравагантными очками, а одета звезда «Универ. Новая общага» в купальник бело-зелёной расцветки. Образ дополняет аккуратный маникюр.
Даже будучи в бассейне, актрисе не удалось скрыть от поклонников свою шикарную фигуру. В комментариях девушка получила много комплиментов. Сама Хилькевич под постом посетовала, что до сих пор нет смайлика в виде фламинго.
Только за первый час пост набрал более 50 тысяч лайков.
Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками Instagram заманчивым летним фото. Как известно, девушка сейчас отдыхает заграницей со своей семьёй. На изображении Анна плавает в бассейне на надувном розовом фламинго, она защитила глаза от солнца экстравагантными очками, а одета звезда «Универ. Новая общага» в купальник бело-зелёной расцветки. Образ дополняет аккуратный маникюр.
Даже будучи в бассейне, актрисе не удалось скрыть от поклонников свою шикарную фигуру. В комментариях девушка получила много комплиментов. Сама Хилькевич под постом посетовала, что до сих пор нет смайлика в виде фламинго.
Только за первый час пост набрал более 50 тысяч лайков.
Автор: Страхова Дарья