Подруги устроили для Ольга Бузовой шикарный день рождения с квестом
Подруги, пару дней назад прилетевшие к Ольге Бузовой в Таиланд, устроили звезде шикарный день рождения с квестом, морем цветов и розовыми воздушными шарами. О своих приключениях певица рассказала в Instagram.
Бузова рассказала, что подруги разбудили ее с утра, после чего начались приключения с квестом с загадками. Все задания для артистки были написаны в стихах. В итоге, решив все задач, счастливая Бузова получила свой подарок. «Спасибо за бриллиантик», - написала знаменитость, намекая на свой приз. Также она поблагодарила сестру и подруг за поддержку и внимание.
В этот день Ольге Бузовой исполняется 32 года. Сегодня подписчики ожидают в профиле в Instagram десятки фото и видео с праздника.
Бузова рассказала, что подруги разбудили ее с утра, после чего начались приключения с квестом с загадками. Все задания для артистки были написаны в стихах. В итоге, решив все задач, счастливая Бузова получила свой подарок. «Спасибо за бриллиантик», - написала знаменитость, намекая на свой приз. Также она поблагодарила сестру и подруг за поддержку и внимание.
В этот день Ольге Бузовой исполняется 32 года. Сегодня подписчики ожидают в профиле в Instagram десятки фото и видео с праздника.
Автор: Вера Антонова