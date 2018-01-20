Ученые: Надвигающийся геошторм может уничтожить спутники Земли
Специалисты из NOAA сообщили о надвигающемся геошторме. Согласно их расчетам, шторм приблизится к Земле 19-20 января и может уничтожить спутниковые системы и электрические сети.
Геошторм – серьезное нарушение в магнитосфере Земли, которое возникает при эффективном обмене солнечной энергии и энергии ветра в космической среде, окружающей Землю. В то время, как бури провоцируют появление уникального северного сияния, они так же могут нарушать работу электрических сетей, сбивать радиосигналы и настройки GPS.
Нельзя точно сказать, когда именно штормы могут ударить по Земле, но ученые уже научились предсказывать, когда быстрые солнечные ветры влияют на магнитное поле.
Геошторм – серьезное нарушение в магнитосфере Земли, которое возникает при эффективном обмене солнечной энергии и энергии ветра в космической среде, окружающей Землю. В то время, как бури провоцируют появление уникального северного сияния, они так же могут нарушать работу электрических сетей, сбивать радиосигналы и настройки GPS.
Нельзя точно сказать, когда именно штормы могут ударить по Земле, но ученые уже научились предсказывать, когда быстрые солнечные ветры влияют на магнитное поле.
Автор: Вера Антонова