Василий Милонов предлагает закрыть "Дом-2"
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает, что шоу «Дом-2» нужно закрыть. Вместо него можно поставить в эфир более полезные передачи.
Василий Милонов предлагает заменить «Дом-2» кулинарными и плотницкими передачами. Также он отметил, что на таких передачах не учат строить и налаживать отношения, правильно вести семейную жизнь, а, наоборот, приучают «брать от жизни все». Об этом сообщает РИА Новости.
Василий Милонов предлагает заменить «Дом-2» кулинарными и плотницкими передачами. Также он отметил, что на таких передачах не учат строить и налаживать отношения, правильно вести семейную жизнь, а, наоборот, приучают «брать от жизни все». Об этом сообщает РИА Новости.
Автор: Северов Андрей