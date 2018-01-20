В Омской области произошла авария с пятью погибшими
В Омской области случилась серьезная авария с пятью погибшими. О трагедии пишет Интерфакс.
Согласно полученным данным, в 22:40 по местному времени (19:40 по Москве) в Люблинском районе на трассе Тюмень-Омск случилось лобовое столкновение ВАЗа-2194 и Toyota Avensis. Удар был очень мощным, и тела погибших пришлось извлекать из искореженных транспортных средств при помощи специального оборудования.
Жертвами ДТП стали два водителя автомобилей, три пассажира, в числе которых ребенок. По факту автокатастрофы в Омской области правоохранители начали проверку, устанавливаются все детали ДТП.
Согласно полученным данным, в 22:40 по местному времени (19:40 по Москве) в Люблинском районе на трассе Тюмень-Омск случилось лобовое столкновение ВАЗа-2194 и Toyota Avensis. Удар был очень мощным, и тела погибших пришлось извлекать из искореженных транспортных средств при помощи специального оборудования.
Жертвами ДТП стали два водителя автомобилей, три пассажира, в числе которых ребенок. По факту автокатастрофы в Омской области правоохранители начали проверку, устанавливаются все детали ДТП.
Автор: Вера Антонова