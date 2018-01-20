Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли названа самой ожидаемой в 2018 году

На первом месте в рейтинге расположились Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые стали всемирно знаменитыми благодаря ролям в сериале «Игра престолов». Сведения об их официальной помолвке были обнародованы еще в минувшем году. По словам Харингтона, отношения у пары завязались вне съемочной площадки, так как во время работы над телевизионным шоу они практически не встречались. Предложение своей избраннице актер сделал без лишнего пафоса, выбрав для этого одно из заведений в Милане. По предварительной информации, свадебное торжество запланировано на май текущего года, однако о месте его проведения пока ничего не известно.Второе место рейтинга досталось Кейли Куоко. Звезда сериала «Теория большого взрыв» намерена выйти замуж уже во второй раз. По ее словам, ее жених Карл Кук сделал ей предложение во время празднования дня рождения. Сам молодой человек также рассказал предысторию отношений с Куоко. По его словам, они познакомились на одной из вечеринок в Нью-Йорке во время пресс-показа пилотной серии «Теории большого взрыва». После этого они не виделись более трех лет, однако после развода Куоко с ее бывшим супругом начали активно общаться. Свадьба будущей семейной пары запланирована на лето текущего года.Далее в перечне следует Ричард Гир, который решил узаконить отношения с Алехандрой Сильва. По словам актера, он встречается и живет со светской львицей на протяжении нескольких лет, из-за чего встал вопрос о свадьбе. Примечательно, что официального подтверждения о помолвке пары не поступало. Соответствующий вывод сделали поклонники Сильвы, увидев на ее странице в Instagram фото кольца с бриллиантом, надетого на безымянный палец.Стоит рассказать и о свадьбах российских звезд, которые состоятся в 2018 году. В первую очередь необходимо упомянуть Дмитрия Тарасова, который сделал предложение Анастасии Костенко в конце минувшего года. Тогда девушка обнародовала фотографию кольца с большим бриллиантом, которое он подарил ей на Мальдивах. В свое время развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стал одной из самых обсуждаемых тем в российском сегменте интернета. Многие поклонники телеведущей считают, что именно футболисту она обязана энтузиазмом и вдохновением, так как большая часть ее песен имеет скрытый смысл о расставании и поиске новой любви. На сведения о помолвке Тарасова и Костенко отреагировала и сама Бузова. По ее словам, при подобных обстоятельствах футболист делал предложение и ей. По поводу того, когда и где пройдет обряд бракосочетания знаменитостей, пока ничего не сообщается.Еще одним громким событием текущего года станет свадьба Джорджины Родригес и Криштиану Роналду. В настоящее время на этот счет имеется лишь предположения поклонников, однако многие факторы говорят о подготовке к торжественному мероприятию. Примечательно, что Родригес уже родила Роналду дочь, однако пара до этого даже не планировала регистрировать свой брак. Многие западные издания начали предполагать, что причиной этому было огромное состояние футболиста, которым он не хочет делиться с потенциальной супругой. Мнения португальских СМИ на этот счет разделились. Одни уверяют, что Криштиану поведет под венец свою подругу и мать дочери Аланы Мартины Джорджину Родригес в крайнем случае в конце весны. В настоящее время девушка начала активно посещать спортивный зал, что также наталкивает на мысль, что она готовится к торжеству. Также в сентябре минувшего года Родригес присутствовала на матче своего избранника. Поклонники смогли разглядеть на ее руке обручальное кольцо, однако даже после этого подтверждение информации о планируемой свадьбе так и не поступило.Меган Маркл и принц Гарри также решили узаконить свои отношения. Поклонники пары до конца не могли поверить в счастливое развитие этих отношений, ведь ходили слухи, что Елизавета II категорически против кандидатуры Маркл в качестве жены для своего любимого внука. В то же время, принц Гарри всегда отличался собственным мнением во всем, ввиду чего принял решение сделать возлюбленной предложение. По предварительной информации, свадьба королевской четы пройдет в марте текущего года, однако о месте ее проведения пока ничего не известно. Западные СМИ даже писали, что Ее Величество может лишить Гарри полагающихся ему привилегий из-за непослушания, однако сам молодой человек не подтвердил данные сведения.