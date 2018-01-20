Машина такси попала под поезд в Пензенской области
В Пензенской области машина такси попала под поезд. Транспортное средство восстановить после аварии не удастся.
Как пишут региональные СМИ, авария случилась в Тамалинском районе. Там авто местного жителя-таксиста попало под поезд в четыре часа утра в среду, 17 января. Оказалось, водитель хотел «проскочить» на красный сигнал светофора, но не удалось. Мужчина остался жив, а вот автомобиль восстановлению не подлежит.
В отделе пропаганды ГИБДД Пензенской области подтвердили информацию о ДТП. Начата проверка.
Как пишут региональные СМИ, авария случилась в Тамалинском районе. Там авто местного жителя-таксиста попало под поезд в четыре часа утра в среду, 17 января. Оказалось, водитель хотел «проскочить» на красный сигнал светофора, но не удалось. Мужчина остался жив, а вот автомобиль восстановлению не подлежит.
В отделе пропаганды ГИБДД Пензенской области подтвердили информацию о ДТП. Начата проверка.
Автор: Вера Антонова