Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали дочь в честь города Чикаго
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в третий раз. Новорожденную дочь назвали Чикаго, в честь родного города ее отца.
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Новость о том, что знаменитая голливудская пара ждет пополнение, появилась осенью. Малышку вынашивала суррогатная мать. Ранее Ким Кардашьян говорила, что ребенок должен был родиться до Рождества, но девочка появилась на свет 15 января.
В своем Twitter звезда реалити-шоу и модель рассказала, что дочку назвали Чикаго. Именно в этом городе родился рэпер Кане Уэст. Не все поклонники поняли такой выбор, но поздравили звезд с важным событием. Помимо новорожденной дочки, знаменитости воспитывают еще двоих детей – девочку Норт Уэст и сына Сейнт Уэста.
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Новость о том, что знаменитая голливудская пара ждет пополнение, появилась осенью. Малышку вынашивала суррогатная мать. Ранее Ким Кардашьян говорила, что ребенок должен был родиться до Рождества, но девочка появилась на свет 15 января.
В своем Twitter звезда реалити-шоу и модель рассказала, что дочку назвали Чикаго. Именно в этом городе родился рэпер Кане Уэст. Не все поклонники поняли такой выбор, но поздравили звезд с важным событием. Помимо новорожденной дочки, знаменитости воспитывают еще двоих детей – девочку Норт Уэст и сына Сейнт Уэста.
Автор: Вера Антонова