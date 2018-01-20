Девушки армии Израиля сняли клип в поддержку ульяновских летчиков
Девушки из Армии Обороны Израиля сняли клип в поддержку курсантов Ульяновского летного училища. На ролике военнослужащие исполняют танец под песню Satisfaction.
В начале видео все девушки собираются в казарме и начинают танцевать. В конце ролика одна из них поворачивается к камере спиной и снимает футболку. В комментарии к ролику военнослужащие отметили, что у них не наказывают за танцы, так как в них нет ничего плохого. Ролик за несколько дней собрал более 50 тысяч просмотров.
К флешмобу присоединились и другие пользователи сети. Многие студенты отечественных вузов также засняли пародии на клип Satisfaction, применяя в них специфику своего учебного заведения или организации. Например, соответствующие ролики выложили учащиеся Рязанского сельскохозяйственного техникума и медики из Димитровграда.
В начале видео все девушки собираются в казарме и начинают танцевать. В конце ролика одна из них поворачивается к камере спиной и снимает футболку. В комментарии к ролику военнослужащие отметили, что у них не наказывают за танцы, так как в них нет ничего плохого. Ролик за несколько дней собрал более 50 тысяч просмотров.
К флешмобу присоединились и другие пользователи сети. Многие студенты отечественных вузов также засняли пародии на клип Satisfaction, применяя в них специфику своего учебного заведения или организации. Например, соответствующие ролики выложили учащиеся Рязанского сельскохозяйственного техникума и медики из Димитровграда.
Автор: Махов Артем