В WhatsApp стали возможны денежные переводы
WhatsApp объявила о запуске в тестовом режиме новой возможности перевода денег. Сейчас данной функцией могут воспользоваться только жители Индии. Если все пойдет по плану, то население других регионов тоже сможет переводить средства в WhatsApp.
Соцсеть Facebook, владеющая приложением WhatsApp, на тестовом уровне запустила возможность денежных переводов P2P для индийских пользователей.
Переводы выполняются на базе UPI, что позволяет пересылать средства с одного банковского счета на другой. Но сначала можно будет отправить или получить платеж только для непосредственных пользователей приложения.
Если испытания пройдут хорошо, то WhatsApp станет конкурентом компании Google, которая в прошлом сентябре для индийского региона выпустила новое приложение Tez с функцией оплаты коммунальных платежей и услуг мобильной связи.
Пока неизвестно, когда тестируемая функция станет доступной для других регионов мира.
Соцсеть Facebook, владеющая приложением WhatsApp, на тестовом уровне запустила возможность денежных переводов P2P для индийских пользователей.
Переводы выполняются на базе UPI, что позволяет пересылать средства с одного банковского счета на другой. Но сначала можно будет отправить или получить платеж только для непосредственных пользователей приложения.
Если испытания пройдут хорошо, то WhatsApp станет конкурентом компании Google, которая в прошлом сентябре для индийского региона выпустила новое приложение Tez с функцией оплаты коммунальных платежей и услуг мобильной связи.
Пока неизвестно, когда тестируемая функция станет доступной для других регионов мира.
Автор: Страхова Дарья