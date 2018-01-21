CNBC: Коммерческие космические запуски надежнее и выгоднее государственных
Американский канал CNBC привел данные, согласно которым, в 2017 году коммерческие компании, работающие в космической отрасли, отрываются вперед, в своем развитии, от государственных. Ракеты частных компаний уже надежнее ракет старых производителей.
2017 год объявлен «годом коммерческого пуска». Частные фирмы в прошлом году получили $ 3.9 млрд. от 120 предприятий. В отрасли, на данный момент, работает 303 негосударственных компаний.
Процент надежности коммерческих запусков составляет 88-99%, а государственных 83-96%. Это означает, что коммерческие компании по своему потенциалу уже превзошли «старичков».
Space Angels подсчитал, что вывод в космос 500 тонн груза стоил частным компаниям 4.2 млрд, а государственным - 6,6 мрд. долларов.
CNBC считает, что будущее космической отрасли за частными компаниями, их развитие откроет перспективы туризма, поиска инопланетной жизни и добычи полезных ископаемых.
2017 год объявлен «годом коммерческого пуска». Частные фирмы в прошлом году получили $ 3.9 млрд. от 120 предприятий. В отрасли, на данный момент, работает 303 негосударственных компаний.
Процент надежности коммерческих запусков составляет 88-99%, а государственных 83-96%. Это означает, что коммерческие компании по своему потенциалу уже превзошли «старичков».
Space Angels подсчитал, что вывод в космос 500 тонн груза стоил частным компаниям 4.2 млрд, а государственным - 6,6 мрд. долларов.
CNBC считает, что будущее космической отрасли за частными компаниями, их развитие откроет перспективы туризма, поиска инопланетной жизни и добычи полезных ископаемых.
Автор: Северов Андрей