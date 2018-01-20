Младшая сестра Жанны Фриске Наталья решила вернуться на сцену
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья решила вернуться на сцену. По ее словам, первым дуэтом для нее станет работа вместе с Сашей Поповым, ранее являвшимся вокалистом группы «Турбомода».
Первые сведения о возможном возвращении Натальи Фриске в шоу-бизнес появились примерно месяц назад, когда она продемонстрировала несколько снимков со студии. По словам звезды, в настоящее время она уже начала работать над первым треком, в котором споет с Сашей Поповым. Сам артист также подтвердил сведения о готовящейся песне.
«Мы с Натальей познакомились на одном из благотворительных концертов в память о ее покойной сестре. Она оказалась очень позитивным человеком, который не сломался в трудные для семьи времена. По поводу нового трека пока ничего сказать не могу, так как мы сами еще не видели конечный результат», - рассказал Попов в ходе недавнего интервью. По его словам, он поддерживает хорошие отношения со всей семьей Фриске.
Первые сведения о возможном возвращении Натальи Фриске в шоу-бизнес появились примерно месяц назад, когда она продемонстрировала несколько снимков со студии. По словам звезды, в настоящее время она уже начала работать над первым треком, в котором споет с Сашей Поповым. Сам артист также подтвердил сведения о готовящейся песне.
«Мы с Натальей познакомились на одном из благотворительных концертов в память о ее покойной сестре. Она оказалась очень позитивным человеком, который не сломался в трудные для семьи времена. По поводу нового трека пока ничего сказать не могу, так как мы сами еще не видели конечный результат», - рассказал Попов в ходе недавнего интервью. По его словам, он поддерживает хорошие отношения со всей семьей Фриске.
Автор: Махов Артем