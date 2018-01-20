Эксперты предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
Эксперты считают, что нужно продлить подростковый возраст до 24 лет. Специалисты заверили, что раньше европейцы вступали во взрослую жизнь с 19-ти лет, а теперь это происходит на 5 лет позже.
Ученые пришли к такому выводу проведя несколько социальных исследований. Оказалось, ранее европейцы вступали во взрослую жизнь с 19-ти лет, а сейчас в среднем с 24-х. В связи с этим, считают эксперты, нужно увеличить подростковый возраст в Европе, но помимо сторонников такого закона, есть и противники. По их мнению, такие изменения могут привести к росту инфантильности среди молодых людей.
Ученые считают, что молодежь раньше начинает учиться, позднее заводить семью и медленнее стареет. В Британии, согласно данным Бюро статистики, мужчины женятся в среднем в 32,5 года, а женщины в 30,6.
Ученые пришли к такому выводу проведя несколько социальных исследований. Оказалось, ранее европейцы вступали во взрослую жизнь с 19-ти лет, а сейчас в среднем с 24-х. В связи с этим, считают эксперты, нужно увеличить подростковый возраст в Европе, но помимо сторонников такого закона, есть и противники. По их мнению, такие изменения могут привести к росту инфантильности среди молодых людей.
Ученые считают, что молодежь раньше начинает учиться, позднее заводить семью и медленнее стареет. В Британии, согласно данным Бюро статистики, мужчины женятся в среднем в 32,5 года, а женщины в 30,6.
Автор: Вера Антонова