В Кирове нашли пропавшую 15-летнюю девушку
В Кирове удалось найти пропавшую 15-летнюю девушку. Ее искали с 11 января, сообщили сотрудники пресс-службы УМВД России по области.
Родители девушки обратились в полицию 11 января. Они рассказали, что 10 числа дочь ушла из дома и не вернулась. Ее сразу же стали искать. Проверялось место учебы кировчанки, опрашивались соседи и ее близкие друзья. 19 января ее удалось найти.
Пропавшую опросили и передали родителям.
Родители девушки обратились в полицию 11 января. Они рассказали, что 10 числа дочь ушла из дома и не вернулась. Ее сразу же стали искать. Проверялось место учебы кировчанки, опрашивались соседи и ее близкие друзья. 19 января ее удалось найти.
Пропавшую опросили и передали родителям.
Автор: Вера Антонова