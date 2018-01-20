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В ягодицы Шуры вшили секретное средство от алкоголизма
Певец Шура рассказал о том, что в свое время побороть алкоголизм ему помог специальный препарат, зашитый в его ягодице. По словам артиста, в настоящее время он также пользуется ампулой, которая стимулирует его не употреблять спиртное.

В ягодицы Шуры вшили секретное средство от алкоголизма


По словам Шуры, он вживил ампулу в ягодицу примерно полгода назад. После этого он полностью отказался от алкогольных напитков, не употребляя даже пиво. Прибегнуть к такой методике лечения зависимости Шуре посоветовали его коллеги по эстраде. Имена артистов, так применяющих капсулу, он не стал называть.

Шура также отметил, что полностью прекратить употреблять алкоголь он решил после того, как перенес операцию ввиду обнаруженной у него онкологии. Из-за сложного хирургического вмешательства ему пришлось учиться стоять на ногах и пройти курс реабилитации.
Автор: Махов Артем
Вчера, 20:14
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