Николь Кузнецова считает Бузову и Батрутдинова отличной парой
Участница шоу «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова считает, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов могли бы быть отличной парой. Бузова и Батрутдинов добились много, пора подумать и о романтике.
По мнению Николь Кузнецовой, Ольга Бузова сейчас хорошо двигается в карьерном росте, и они с Тимуром Батрутдиновым «идут в одном направлении», им обоим не хватает романтических отношений.
Фанаты поддерживают мнение Кузнецовой, что пара из них получилась бы очень хорошая.
По мнению Николь Кузнецовой, Ольга Бузова сейчас хорошо двигается в карьерном росте, и они с Тимуром Батрутдиновым «идут в одном направлении», им обоим не хватает романтических отношений.
Фанаты поддерживают мнение Кузнецовой, что пара из них получилась бы очень хорошая.
Автор: Северов Андрей