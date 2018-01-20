Ольга Ветер еще не въехала в выигранную на "Доме-2" квартиру
Бывшая участница «Дом-2» Ольга Ветер всё ещё не имеет возможности въехать в выигранную квартиру. По словам девушки, дом еще полностью не готов. Возможно, новоселье состоится этой весной.
Ольга Ветер всё еще не заселилась в выигранную на «Доме-2» квартиру. Такая удача выпала ей, когда она заслужила первое место в конкурсном проекте «Человек года». Ольга поделилась, что не может въехать в новую жилплощадь, так как дом, в котором находятся апартаменты, еще не готов и не введен в эксплуатацию. Есть надежда, что долгожданное новоселье состоится весной.
Также экс-жена Глеба Жемчугова уверила, что участники «Дома-2», которые выигрывали жилые квадратные метры, всегда получали свой приз, просто иногда с небольшой задержкой.
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» рассказала, что не думала о возвращении на телестройку и вряд ли согласилась, если была б возможность. С мужем с проекта Глебом Жемчуговым девушка развелась и сейчас состоит в новых отношениях.
Ольга Ветер всё еще не заселилась в выигранную на «Доме-2» квартиру. Такая удача выпала ей, когда она заслужила первое место в конкурсном проекте «Человек года». Ольга поделилась, что не может въехать в новую жилплощадь, так как дом, в котором находятся апартаменты, еще не готов и не введен в эксплуатацию. Есть надежда, что долгожданное новоселье состоится весной.
Также экс-жена Глеба Жемчугова уверила, что участники «Дома-2», которые выигрывали жилые квадратные метры, всегда получали свой приз, просто иногда с небольшой задержкой.
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» рассказала, что не думала о возвращении на телестройку и вряд ли согласилась, если была б возможность. С мужем с проекта Глебом Жемчуговым девушка развелась и сейчас состоит в новых отношениях.
Автор: Страхова Дарья